Фаворский (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Александр Богданов — старший помощник на торговом судне Балтийского пароходства, возвращается из зарубежного плавания. В Стокгольме он случайно встречается с пожилой шведкой, которая просит его передать книгу о Карлсоне на английском языке своему старинному другу в Москве...



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