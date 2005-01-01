Фаворский. Сезон 1. Серия 9
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Фаворский (сериал, 2005) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.72005, Фаворский. Сезон 1. Серия 9
Драмы, Приключения16+

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Сюжет

Александр Богданов — старший помощник на торговом судне Балтийского пароходства, возвращается из зарубежного плавания. В Стокгольме он случайно встречается с пожилой шведкой, которая просит его передать книгу о Карлсоне на английском языке своему старинному другу в Москве...

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6.9 КиноПоиск

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