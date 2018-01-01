Фаворский (сериал, 2005) сезон 1 смотреть онлайн

Александр Богданов — старший помощник на торговом судне Балтийского пароходства, возвращается из зарубежного плавания. В Стокгольме он случайно встречается с пожилой шведкой, которая просит его передать книгу о Карлсоне на английском языке своему старинному другу в Москве...

