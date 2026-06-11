Эль Русо (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Жаркая Аргентина. Тихий живописный полуостров в стороне от Буэнос-Айреса. Там, в «аргентинской Венеции», живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя свой язык, веру и уклад. Она — староверка, живущая по правилам общины. Он — полицейский, эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Она живет в деревне, изоляции от внешнего мира. Он — свой в агрессивном мегаполисе. Им не было суждено встретиться, но их пути пересеклись. Их любовь была невозможна, но она случилась. Их жизни угрожает преступная группировка, их любви — самые близкие люди.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Сергей
Мокрицкий
- Актриса
Светлана
Иванова
- ССАктёр
Семён
Серзин
- Актёр
Борис
Каморзин
- МСАктёр
Максим
Севриновский
- Актёр
Никита
Тезин
- ПААктёр
Павел
Акимкин
- МЛАктриса
Марина
Лебедева
- Актриса
Марина
Ворожищева
- СРАктёр
Сергей
Рудзевич
- НБАктёр
Нил
Бугаев
- Актёр
Владимир
Антоник
- МААктриса
Мариана
Ангилери
- ОССценарист
Ольга
Собенина
- Сценарист
Сергей
Мокрицкий
- МБСценарист
Максим
Бударин
- Продюсер
Наталья
Мокрицкая
- МБПродюсер
Максим
Бударин
- ФАПродюсер
Фернандо
Абади
- Монтажёр
Анна
Крутий
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ПАКомпозитор
Павел
Акимкин