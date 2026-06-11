Эль Русо. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Эль Русо
1-й сезон
2-я серия
2024, El Ruso
Детектив, Драма18+
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Эль Русо (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жаркая Аргентина. Тихий живописный полуостров в стороне от Буэнос-Айреса. Там, в «аргентинской Венеции», живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя свой язык, веру и уклад. Она — староверка, живущая по правилам общины. Он — полицейский, эмигрант из России, не знающий пощады к преступникам. Она живет в деревне, изоляции от внешнего мира. Он — свой в агрессивном мегаполисе. Им не было суждено встретиться, но их пути пересеклись. Их любовь была невозможна, но она случилась. Их жизни угрожает преступная группировка, их любви — самые близкие люди.

Страна
Россия, Аргентина
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эль Русо»