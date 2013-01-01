WinkСериалыЕго любовь1-й сезон1-я серия
Его любовь (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.32013, Его любовь. Серия 1
Мелодрамы12+
Сезоны и серии
Сюжет
История успешного врача-реаниматолога Игоря, его невесты Ольги и его коллеги – Светы. Игоря и Свету на протяжении многих лет связывали лишь дружеские отношения, но случившаяся трагедия все изменила…
Сериал Его любовь 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ПСРежиссёр
Павел
Снисаренко
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актриса
Марина
Казанкова
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актёр
Джемал
Тетруашвили
- ЛГАктриса
Людмила
Гаврилова
- МСАктёр
Михаил
Стародубов
- Актриса
Марианна
Шульц
- ТРАктриса
Татьяна
Рудина
- АКАктриса
Анна
Кирина
- ЮТСценарист
Юрий
Тарабанчук
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АММонтажёр
Андрей
Мельников