Его любовь (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

История успешного врача-реаниматолога Игоря, его невесты Ольги и его коллеги – Светы. Игоря и Свету на протяжении многих лет связывали лишь дружеские отношения, но случившаяся трагедия все изменила…



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