Его любовь (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

9.32013, Его любовь. Серия 4
Мелодрама12+

История успешного врача-реаниматолога Игоря, его невесты Ольги и его коллеги – Светы. Игоря и Свету на протяжении многих лет связывали лишь дружеские отношения, но случившаяся трагедия все изменила…

Россия
Мелодрама
Full HD
44 мин / 00:44

6.3 КиноПоиск
4.9 IMDb