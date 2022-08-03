Дипломат. Серия 8
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Дипломат (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

2018, Дипломат. Серия 8
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Когда-то перед потомственным молодым дипломатом Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь весь свой дипломатический опыт Лучников применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жить с чистого листа. Но удастся ли ему это?

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дипломат»