Дипломат
1-й сезон

Дипломат (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Дипломат. Сезон 1 16 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Когда-то перед потомственным молодым дипломатом Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь весь свой дипломатический опыт Лучников применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жить с чистого листа. Но удастся ли ему это?

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

