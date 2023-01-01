Дипломат
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Дипломат (сериал, 2018) смотреть онлайн

2018, Дипломат 1 сезон
Комедии, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Когда-то перед потомственным молодым дипломатом Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь весь свой дипломатический опыт Лучников применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жить с чистого листа. Но удастся ли ему это?

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Актёры и съёмочная группа сериала «Дипломат»

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