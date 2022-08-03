7.62019, Дело было вечером с Михаилом Шацем. Сезон 1. Серия 10
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Дело было вечером с Михаилом Шацем (сериал, 2019) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+46 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+50 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+49 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
Дело было вечером с Михаилом Шацем
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
В каждом выпуске встретятся две команды звeзд под руководством капитанов — обычных зрителей, прошедших кастинг. Участники превратятся в таксистов, соберут «звезду» по частям, угадают песню в исполнении компьютера, изобразят хит и поучаствуют в других неожиданных конкурсах. В финале каждого выпуска капитан команды победителей выберет одну звезду, с которой продолжит бороться за главный денежный приз — 500 000 рублей. В случае победы половину суммы забирает капитан, а остальные 50% получает звeздный участник, чтобы передать выигранную сумму в благотворительный фонд.
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