Д`Артаньян и три мушкетера (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
1979, Д`Артаньян и три мушкетера. Серия 2
Мюзикл, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Четверо друзей-мушкетеров спасают честь королевы Франции, вступают в единоборство со всесильным кардиналом Ришелье и коварной Миледи, а главное — наслаждаются жизнью.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Мюзикл, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ГЮРежиссёр
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Вениамин
Смехов
- Актёр
Игорь
Старыгин
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актриса
Маргарита
Терехова
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Лев
Дуров
- АТАктёр
Александр
Трофимов
- МРСценарист
Марк
Розовский
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- МБПродюсер
Михаил
Бялый
- ВНАктёр дубляжа
Вячеслав
Назаров
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ВЧАктёр дубляжа
Владимир
Чуйкин
- Актриса дубляжа
Анастасия
Вертинская
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ЛТХудожница
Лариса
Токарева
- АПОператор
Александр
Полынников
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский