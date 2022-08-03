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Д`Артаньян и три мушкетера
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Д`Артаньян и три мушкетера (сериал, 1979) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1979, Д`Артаньян и три мушкетера. Серия 2
Мюзикл, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четверо друзей-мушкетеров спасают честь королевы Франции, вступают в единоборство со всесильным кардиналом Ришелье и коварной Миледи, а главное — наслаждаются жизнью.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Мюзикл, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Д`Артаньян и три мушкетера»