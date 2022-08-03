Wink
Сериалы
Черные кошки
1-й сезон
2-я серия

Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2013, Черные кошки. Серия 2
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Подобно черным кошкам, они появляются незамеченными под покровом ночи, и легко уходят с места преступления.

Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные кошки»