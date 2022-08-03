Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Подобно черным кошкам, они появляются незамеченными под покровом ночи, и легко уходят с места преступления.

