Черные кошки
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Черные кошки (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Черные кошки 1 сезон
Детективы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Подобно черным кошкам, они появляются незамеченными под покровом ночи, и легко уходят с места преступления.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные кошки»

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