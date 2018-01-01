Wink
Сериалы
Черные кошки
1-й сезон

Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Черные кошки. Сезон 1 12 серий
Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Подобно черным кошкам, они появляются незамеченными под покровом ночи, и легко уходят с места преступления.

Жанр
Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные кошки»