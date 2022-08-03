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Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2013, Черные кошки. Серия 12
Детектив, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Подобно черным кошкам, они появляются незамеченными под покровом ночи, и легко уходят с места преступления.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черные кошки»