Черные кошки (сериал, 2013) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

1947 год. Ростов-на-Дону. В стране, обескровленной войной, царят голод и разруха. Растет число преступлений, появляются бандитские группировки, которые контролируют целые города. Подобно черным кошкам, они появляются незамеченными под покровом ночи, и легко уходят с места преступления.



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