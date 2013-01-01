Бомба. Сезон 1. Серия 1
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Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.72013, Бомба. Сезон 1. Серия 1
Боевики, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1941 год. Жизнь студента физмеха Ленинградского индустриального института круто развернулась за один день, перед самой весенней сессией. Иван Гучков «попал на карандаш» майору Лобанову – начальнику отдела Разведывательного управления Ленинградского военного округа. Несколько месяцев спустя в советское ГРУ поступают сведения, что в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса.

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Информация

Страна
Украина
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Боевики, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бомба»

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