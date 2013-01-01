Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.72013, Бомба. Сезон 1. Серия 1
Боевики, Драмы18+
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Сюжет
1941 год. Жизнь студента физмеха Ленинградского индустриального института круто развернулась за один день, перед самой весенней сессией. Иван Гучков «попал на карандаш» майору Лобанову – начальнику отдела Разведывательного управления Ленинградского военного округа. Несколько месяцев спустя в советское ГРУ поступают сведения, что в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса.
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Информация
СтранаУкраина
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Боевики, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- АСАктёр
Антон
Соколов
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актёр
Адам
Булгучев
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- ДОПродюсер
Дмитрий
Оленич
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- ИГХудожница
Ирина
Гергель
- ВБХудожник
Василий
Бондарчук
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- АБМонтажёр
Антонина
Борисюк
- ОКМонтажёр
Ольга
Ковальчук
- МКМонтажёр
Михаил
Костров
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак