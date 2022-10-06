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Бомба
1-й сезон

Бомба (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

8.72013, Бомба. Сезон 1 8 серий
Боевик, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

1941 год. Жизнь студента физмеха Ленинградского индустриального института круто развернулась за один день, перед самой весенней сессией. Иван Гучков «попал на карандаш» майору Лобанову – начальнику отдела Разведывательного управления Ленинградского военного округа. Несколько месяцев спустя в советское ГРУ поступают сведения, что в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса.

Страна
Украина
Жанр
Исторический, Боевик, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бомба»