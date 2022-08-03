Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.

