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Бомба

Бомба (сериал, 2013) смотреть онлайн

2013, Бомба 1 сезон
Боевики, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.

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Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бомба»

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