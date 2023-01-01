Бомба (сериал, 2013) смотреть онлайн
2013, Бомба 1 сезон
Боевики, Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- АСАктёр
Антон
Соколов
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актёр
Адам
Булгучев
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- ДОПродюсер
Дмитрий
Оленич
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- ИГХудожница
Ирина
Гергель
- ВБХудожник
Василий
Бондарчук
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- АБМонтажёр
Антонина
Борисюк
- ОКМонтажёр
Ольга
Ковальчук
- МКМонтажёр
Михаил
Костров
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак