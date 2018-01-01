Wink
Бомба
1-й сезон

Бомба (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

2013, Бомба. Сезон 1 8 серий
Боевик18+

О сериале

Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.

Жанр
Боевик

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

