Wink
Сериалы
Бомба
1-й сезон
5-я серия

Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2013, Бомба. Серия 5
Боевик18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.

Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бомба»