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Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2013, Бомба. Серия 3
Боевики18+

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Сюжет

Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бомба»