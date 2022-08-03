Бомба (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2013, Бомба. Серия 2
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Великая Отечественная Война. В Разведуправление поступают сведения - в США полным ходом идет секретная разработка мощнейшего атомного боеприпаса. Советского разведчика Ивана Гучкова забрасывают на территорию Америки. Его задача – завербоваться на завод по производству обогащенного урана.
ЖанрБоевик
КачествоSD
Время43 мин / 00:43
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ОФРежиссёр
Олег
Фесенко
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Андрей
Панин
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- АСАктёр
Антон
Соколов
- Актёр
Анатолий
Кот
- Актёр
Станислав
Боклан
- Актёр
Александр
Кобзарь
- Актёр
Адам
Булгучев
- МКАктёр
Михаил
Крылов
- ААСценарист
Ариф
Алиев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Галина
Балан-Тимкина
- ДОПродюсер
Дмитрий
Оленич
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ВШХудожник
Вадим
Шинкарёв
- ИГХудожница
Ирина
Гергель
- ВБХудожник
Василий
Бондарчук
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- АБМонтажёр
Антонина
Борисюк
- ОКМонтажёр
Ольга
Ковальчук
- МКМонтажёр
Михаил
Костров
- АБОператор
Арунас
Баразнаускас
- ВККомпозитор
Владимир
Крипак