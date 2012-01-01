Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

В Александровской гимназии полковник Малышев приказывает офицерам и юнкерам, сняв все знаки отличия, разойтись по домам и никак себя не обнаруживать, объясняя ситуацию в городе. Начинается бой юнкеров Най-Турса и конницы Козыря-Лешко.



