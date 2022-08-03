Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Действие происходит в Киеве, зимой 1918-го года. Тихая, интеллигентная семья Турбиных становится свидетельницей и участницей страшных событий кровавого 1918-го года. Главные герои — старший брат Алексей, сестра Елена, младший Николка и их друзья Мышлаевский, Карась и Шервинский — вовлечены в круговорот военных и политических событий. Их личные драмы разворачиваются на фоне трагедии всей страны.

