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Белая гвардия
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Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

2012, Белая гвардия. Сезон 1 8 серий
Драма, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие происходит в Киеве, зимой 1918-го года. Тихая, интеллигентная семья Турбиных становится свидетельницей и участницей страшных событий кровавого 1918-го года. Главные герои — старший брат Алексей, сестра Елена, младший Николка и их друзья Мышлаевский, Карась и Шервинский — вовлечены в круговорот военных и политических событий. Их личные драмы разворачиваются на фоне трагедии всей страны.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая гвардия»