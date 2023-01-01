Белая гвардия (сериал, 2012) смотреть онлайн
2012, Белая гвардия 1 сезон
Драмы, Военные18+
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Сюжет
Действие происходит в Киеве, зимой 1918-го года. Тихая, интеллигентная семья Турбиных становится свидетельницей и участницей страшных событий кровавого 1918-го года. Главные герои — старший брат Алексей, сестра Елена, младший Николка и их друзья Мышлаевский, Карась и Шервинский — вовлечены в круговорот военных и политических событий. Их личные драмы разворачиваются на фоне трагедии всей страны.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоис�к
6.0 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Снежкин
- Актёр
Сергей
Гарм�аш
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- СЛАктёр
Семён
Лебин
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Игорь
Черневич
- ЕДАктёр
Евгений
Дятлов
- ДААктёр
Дмитрий
Афанасьев
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- Сценарист
Михаил
Булгаков
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- МВМонтажёр
Марина
Васильева
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко