Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1918 год. Украина. Гражданская война. В столовой в доме Турбиных неспокойно. Гетман объявляет о всеобщей мобилизации русского офицерства, юнкеров, добровольцев. Но «под ружье» можно поставить только шесть тысяч русских офицеров против четырехсот тысяч Петлюры.

