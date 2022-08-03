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Белая гвардия (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Белая гвардия. Серия 1
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

1918 год. Украина. Гражданская война. В столовой в доме Турбиных неспокойно. Гетман объявляет о всеобщей мобилизации русского офицерства, юнкеров, добровольцев. Но «под ружье» можно поставить только шесть тысяч русских офицеров против четырехсот тысяч Петлюры.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белая гвардия»