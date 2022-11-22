WinkДетямБарбоскины12-й сезонГлавное-терпение!
Барбоскины (мультсериал, 2011) сезон 12 серия 6 смотреть онлайн
9.02011, Главное-терпение!
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Сезоны и серии
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 1
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 2
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 3
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 4
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 5
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 6
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 12 Серия 7
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 8
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 9
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 10
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 12 Серия 11
- 0+6 мин
Барбоскины
Сезон 12 Серия 12
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 13
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 14
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Барбоскины
Сезон 12 Серия 15
О сериале
Популярный мультсериал о собаках, которые живут в Песбурге и ведут себя совсем как люди. В обычном собачьем городе, в типовом многоквартирном доме под одной крышей проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие – Дружок, Гена, Лиза, Роза и Малыш – всe время попадают в приключения. Их папа полностью погружен в работу за компьютером, а мама совмещает домашние дела с творчеством и мечтает стать актрисой, поэтому воспитанием ребят больше всех занят дедушка. Как бывший моряк он называет внуков юнгами и травит морские байки. Впрочем, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть и навсегда полюбить ярких персонажей сериала «Барбоскины» (2011), который на Wink можно смотреть онлайн без остановки.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЕГРежиссёр
Елена
Галдобина
- АПРежиссёр
Алексей
Пичужин
- ЕШАктриса
Елена
Шульман
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- ОКАктёр
Олег
Куликович
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ЕГАктриса
Екатерина
Гороховская
- МЦАктриса
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИГАктриса
Ирина
Горячева
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ЮЗАктриса
Юлия
Зоркина
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЕГСценарист
Елена
Галдобина
- ТГСценарист
Татьяна
Горбушина
- КБСценарист
Кирилл
Бабанов
- ФДСценарист
Федор
Дмитриев
- АБПродюсер
Александр
Боярский
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЛСХудожница
Людмила
Стеблянко
- АБХудожница
Алеся
Барсукова
- АКХудожник
Алексей
Коробкин
- ЭЯХудожник
Эдуард
Янковский
- МЧКомпозитор
Михаил
Чертищев
- ГЖКомпозитор
Георгий
Жеряков
- ДНКомпозитор
Дарья
Новольянцева