Барбоскины (мультсериал, 2011) сезон 7 смотреть онлайн

Популярный мультсериал о собаках, которые живут в Песбурге и ведут себя совсем как люди.



В обычном собачьем городе, в типовом многоквартирном доме под одной крышей проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие — Дружок, Гена, Лиза, Роза и Малыш — всe время попадают в приключения. Их папа полностью погружен в работу за компьютером, а мама совмещает домашние дела с творчеством и мечтает стать актрисой, поэтому воспитанием ребят больше всех занят дедушка. Как бывший моряк он называет внуков юнгами и травит морские байки.



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