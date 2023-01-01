Барбоскины. Сезон 3
Wink
Детям
Барбоскины
3-й сезон

Барбоскины (мультсериал, 2011) сезон 3 смотреть онлайн

9.02011, Барбоскины. Сезон 3 15 серий
Мультсериалы0+
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О сериале

Популярный мультсериал о собаках, которые живут в Песбурге и ведут себя совсем как люди.

В обычном собачьем городе, в типовом многоквартирном доме под одной крышей проживают три поколения семьи Барбоскиных. Младшие — Дружок, Гена, Лиза, Роза и Малыш — всe время попадают в приключения. Их папа полностью погружен в работу за компьютером, а мама совмещает домашние дела с творчеством и мечтает стать актрисой, поэтому воспитанием ребят больше всех занят дедушка. Как бывший моряк он называет внуков юнгами и травит морские байки.

Впрочем, чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть и навсегда полюбить ярких персонажей сериала «Барбоскины» (2011), смотреть который можно онлайн без остановки на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Барбоскины»