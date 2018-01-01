Анатомия убийства. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Анатомия убийства
1-й сезон
11-я серия

Анатомия убийства (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

8.92018, Анатомия убийства. Сезон 1. Серия 11
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

Сериал Анатомия убийства 1 сезон 11 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»