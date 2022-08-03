Анатомия убийства (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Бегство от реальности в мир загадок: патологоанатом превращается в следователя в 1 сезоне детектива «Анатомия убийства». Смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.
Евгения Волкова — опытный сотрудник уголовного розыска; благодаря безукоризненному знанию анатомии она годами помогала полиции раскрывать трудные дела. Однако очередное вскрытие перевернуло жизнь Жени с ног на голову, указав на причастность к преступлению близкого человека. Не в силах выбрать между долгом и любовью, женщина оставляет успешную карьеру, покидает город и пытается начать все с чистого листа. Она устраивается на работу сиделкой в богатый дом, но вскоре узнает, что ее предшественница умерла при странных обстоятельствах. С помощью нового знакомого, соседа-программиста Сергея Карского, Женя начинает распутывать цепочку преступлений...
Какие загадки раскроет эта странная парочка? Узнайте в сериале «Анатомия убийства» — 1 сезон смотреть онлайн приглашаем вас на видеопортале Wink.
Рейтинг
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ольга
Медынич
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актриса
Галина
Польских
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ГССценарист
Георгий
Самсонов
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ИГХудожник
Иван
Говоров
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- БООператор
Богдан
Осыка
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков