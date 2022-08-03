Бегство от реальности в мир загадок: патологоанатом превращается в следователя в 1 сезоне детектива «Анатомия убийства». Смотреть онлайн сериал можно на видеосервисе Wink.



Евгения Волкова — опытный сотрудник уголовного розыска; благодаря безукоризненному знанию анатомии она годами помогала полиции раскрывать трудные дела. Однако очередное вскрытие перевернуло жизнь Жени с ног на голову, указав на причастность к преступлению близкого человека. Не в силах выбрать между долгом и любовью, женщина оставляет успешную карьеру, покидает город и пытается начать все с чистого листа. Она устраивается на работу сиделкой в богатый дом, но вскоре узнает, что ее предшественница умерла при странных обстоятельствах. С помощью нового знакомого, соседа-программиста Сергея Карского, Женя начинает распутывать цепочку преступлений...



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