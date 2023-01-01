Анатомия убийства (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Из патологоанатома в сыщика: криминальный сериал о распутывании загадок и поиске ответов.



Евгения Волкова — патологоанатом. До недавнего времени она работала в уголовном розыске, помогала раскрывать дела, изучая тела погибших. Внезапное открытие меняет ее жизнь навсегда: очередное вскрытие доказывает связь преступления с близким Евгении человеком. Не в силах сделать выбор — спасти его или выполнить долг — успешная специалистка бросает все, уезжает из города и начинает новую жизнь. Но чужие тайны не отпускают женщину. Устроившись сиделкой к богатым хозяевам, Евгения узнает, что ее предшественница загадочно погибла. Вскоре, заручившись поддержкой соседа, писателя-программиста Карского, Евгения начинает расследовать преступления, цепочкой тянущиеся одно за другим...



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