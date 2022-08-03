Анатомия убийства (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Развязка детективной истории в пятом сезоне сериала «Анатомия убийства». Смотреть в хорошем качестве все серии приглашаем вас на видеопортале Wink.
Супруги Евгения и Сергей получают на годовщину странный подарок: похоронный венок. В это время хозяин салона-отправителя умирает от африканской лихорадки. Евгения со студентами, будущими патологоанатомами, исследует труп балерины, пропавшей много лет назад, найденный в трубопроводе. Еще одна загадка — выбросившаяся из окна молодая мать. Однако Женя сомневается в факте суицида; кроме того, неясно, куда пропал ребенок. Но самое страшное впереди: в жизнь Евгении вернется тень из прошлого, и это, пожалуй, будет самое опасное ее дело...
Какая развязка ждет эту невероятную драму? Узнайте прямо сейчас в финальной части сериала «Анатомия убийства». 5 сезон смотреть бесплатно можно в подписке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ольга
Медынич
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актриса
Галина
Польских
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ГССценарист
Георгий
Самсонов
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ИГХудожник
Иван
Говоров
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- БООператор
Богдан
Осыка
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков