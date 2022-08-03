Wink
Анатомия убийства
5-й сезон

Анатомия убийства (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн

8.92022, Анатомия убийства. Сезон 5 12 серий
Развязка детективной истории в пятом сезоне сериала «Анатомия убийства».

Супруги Евгения и Сергей получают на годовщину странный подарок: похоронный венок. В это время хозяин салона-отправителя умирает от африканской лихорадки. Евгения со студентами, будущими патологоанатомами, исследует труп балерины, пропавшей много лет назад, найденный в трубопроводе. Еще одна загадка — выбросившаяся из окна молодая мать. Однако Женя сомневается в факте суицида; кроме того, неясно, куда пропал ребенок. Но самое страшное впереди: в жизнь Евгении вернется тень из прошлого, и это, пожалуй, будет самое опасное ее дело...

Какая развязка ждет эту невероятную драму?

Россия
Детектив

7.8 КиноПоиск

