Анатомия убийства (сериал, 2022) сезон 5 смотреть онлайн

Супруги Евгения и Сергей получают на годовщину странный подарок: похоронный венок. В это время хозяин салона-отправителя умирает от африканской лихорадки. Евгения со студентами, будущими патологоанатомами, исследует труп балерины, пропавшей много лет назад, найденный в трубопроводе. Еще одна загадка — выбросившаяся из окна молодая мать. Однако Женя сомневается в факте суицида; кроме того, неясно, куда пропал ребенок. Но самое страшное впереди: в жизнь Евгении вернется тень из прошлого, и это, пожалуй, будет самое опасное ее дело...



