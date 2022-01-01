Обратная сторона любви. Часть 1
Wink
Сериалы
Анатомия убийства
5-й сезон
Обратная сторона любви. Часть 1

Анатомия убийства (сериал, 2022) сезон 5 серия 7 смотреть онлайн

8.92022, Обратная сторона любви. Часть 1
Детективы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

Сериал Обратная сторона любви 5 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»