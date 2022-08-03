Анатомия убийства (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Продолжение захватывающей истории: детектив «Анатомия убийства» смотреть онлайн можно и дальше на видеоплатформе Wink.



Главная героиня, талантливый патологоанатом Евгения Волкова, продолжает расследовать преступления в компании детектива Перфильева и айтишника Карского. В кабинете элитной загородной клиники обнаруживают тело профессора Покровского с раной от выстрела в голове. Волкова убеждена: это не самоубийство, а тщательно спланированная постановка. Так начинается ряд странных происшествий, а вскоре в клинике находят мертвым одного из пациентов. Карский решает попробовать силы в детективном жанре. Их отношения с Женей складываются непросто, особенно когда рядом появляется юный и успешный конкурент за сердце красавицы.



Раскроют ли эти трое тайну загадочных смертей в больнице и разберутся ли с собственными секретами? Продолжайте смотреть детективную мелодраму «Анатомия убийства» — 2 сезон сериала ждет вас онлайн на Wink.

