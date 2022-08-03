Анатомия убийства (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Продолжение захватывающей истории: детектив «Анатомия убийства» смотреть онлайн можно и дальше на видеоплатформе Wink.
Главная героиня, талантливый патологоанатом Евгения Волкова, продолжает расследовать преступления в компании детектива Перфильева и айтишника Карского. В кабинете элитной загородной клиники обнаруживают тело профессора Покровского с раной от выстрела в голове. Волкова убеждена: это не самоубийство, а тщательно спланированная постановка. Так начинается ряд странных происшествий, а вскоре в клинике находят мертвым одного из пациентов. Карский решает попробовать силы в детективном жанре. Их отношения с Женей складываются непросто, особенно когда рядом появляется юный и успешный конкурент за сердце красавицы.
Раскроют ли эти трое тайну загадочных смертей в больнице и разберутся ли с собственными секретами? Продолжайте смотреть детективную мелодраму «Анатомия убийства» — 2 сезон сериала ждет вас онлайн на Wink.
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ольга
Медынич
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актриса
Галина
Польских
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ГССценарист
Георгий
Самсонов
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ИГХудожник
Иван
Говоров
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- БООператор
Богдан
Осыка
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков