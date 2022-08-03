Анатомия убийства. Сезон 2. Серия 12
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Анатомия убийства
2-й сезон
12-я серия

Анатомия убийства (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

8.92019, Анатомия убийства. Сезон 2. Серия 12
Детектив18+

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О сериале

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»