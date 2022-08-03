Анатомия убийства (сериал, 2019) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
8.92019, Анатомия убийства. Сезон 2. Серия 5
Детектив16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Артур
Румынский
- АСАктёр
Александр
Солдаткин
- ДСАктриса
Дарья
Семенова
- Актёр
Андрей
Чернышов
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актриса
Ольга
Медынич
- МБАктёр
Максим
Битюков
- ИКАктёр
Иван
Косичкин
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АРАктёр
Алексей
Рыжков
- Актриса
Галина
Польских
- НЖСценарист
Наталья
Жердецкая
- ГССценарист
Георгий
Самсонов
- МССценарист
Михаил
Соколовский
- ИЛПродюсер
Илона
Лакоба
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- АЯПродюсер
Анна
Яковлева
- ДДПродюсер
Дмитрий
Дрешин
- ПРХудожник
Павел
Романов
- ИГХудожник
Иван
Говоров
- АВХудожница
Анастасия
Вишневская
- БООператор
Богдан
Осыка
- Композитор
Анатолий
Зубков
- ЕЗКомпозитор
Егор
Зубков