Анатомия убийства. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Анатомия убийства
1-й сезон
9-я серия

Анатомия убийства (сериал, 2018) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

8.92018, Анатомия убийства. Сезон 1. Серия 9
Детектив16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В одночасье рушится привычная жизнь блестящего патологоанатома Евгении Волковой. Очередное вскрытие ставит Евгению перед дилеммой: стать соучастницей преступления или отправить близкого человека за решeтку. Евгения выбирает третий вариант: бегство.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия убийства»