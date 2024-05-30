Алекс Лютый (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн
- 18+49 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 1
- 18+51 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 2
- 18+49 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 3
- 18+50 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 4
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 5
- 18+51 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 6
- 18+50 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 7
- 18+50 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 8
- 18+48 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 9
- 18+52 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 10
- 18+49 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 11
- 18+52 мин
Алекс Лютый
Сезон 2 Серия 12
О сериале
Алекс Лютый сидит за решеткой, но именно он может помочь разгадать череду загадочных убийств, совершенных бывшим нацистским хирургом. Смотрите сериал «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека на Wink.
Продолжение захватывающей и пугающей истории о мрачном наследии прежних трагедий. Прошло 30 лет после победы над Германией. Ленинград потрясает серия жестоких убийств. Среди жертв — племянница знаменитой телеведущей. Улики указывают на Германа Шульца, печально известного немецкого хирурга времен Великой Отечественной войны, проводившего жуткие опыты над пациентами. Вот только весь персонал пересыльного лагеря, где работал Шульц, до сих пор считаются пропавшими без вести. За расследование берется подполковник КГБ Андрей Елисеев, специализирующийся на сложных случаях. Зацепок в деле мало, поэтому он обращается за информацией к убийце Алексу Лютому, который находится в следственном изоляторе.
Удастся ли Елисееву поймать коварного преступника? Смотрите 2 сезон сериала «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ЛБРежиссёр
Леонид
Белозорович
- Актёр
Дмитрий
Муляр
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Влад
Коноплёв
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- Актёр
Юрий
Ицков
- Актриса
Анастасия
Мытражик
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- ДМАктёр
Дирк
Мартенс
- Актёр
Геннадий
Смирнов
- АЗАктёр
Андрей
Зибров
- ЕГСценарист
Егор
Головенкин
- АССценарист
Алексей
Сашин
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Леонард
Блаватник
- ВОПродюсер
Вадим
Островский
- СФХудожник
Сергей
Филенко
- ТПХудожница
Татьяна
Пояркова
- АЗМонтажёр
Андрей
Зозуля
- СКОператор
Светлана
Кругликова
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев