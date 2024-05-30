Алекс Лютый сидит за решеткой, но именно он может помочь разгадать череду загадочных убийств, совершенных бывшим нацистским хирургом. Смотрите сериал «Алекс Лютый» в подписке Амедиатека на Wink.



Продолжение захватывающей и пугающей истории о мрачном наследии прежних трагедий. Прошло 30 лет после победы над Германией. Ленинград потрясает серия жестоких убийств. Среди жертв — племянница знаменитой телеведущей. Улики указывают на Германа Шульца, печально известного немецкого хирурга времен Великой Отечественной войны, проводившего жуткие опыты над пациентами. Вот только весь персонал пересыльного лагеря, где работал Шульц, до сих пор считаются пропавшими без вести. За расследование берется подполковник КГБ Андрей Елисеев, специализирующийся на сложных случаях. Зацепок в деле мало, поэтому он обращается за информацией к убийце Алексу Лютому, который находится в следственном изоляторе.



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