Адаптация. Сезон 2. Серия 10
Wink
Сериалы
Адаптация
2-й сезон
10-я серия
2017, Адаптация. Сезон 2. Серия 10
Комедия18+
Серия в подписке «PREMIER»

Адаптация (сериал, 2017) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

В северное подразделение «Газпрома» пытается проникнуть шпион из ЦРУ. Его цель – выведать местные секреты газодобычи, но для начала придется адаптироваться к реалиям российской жизни.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Адаптация»