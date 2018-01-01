Сериалы о женской дружбе
Между нами, девочками: лучшие сериалы про подруг.
8.3
Искусство соблазна
2025
8.4
Заклятые подруги
2024
8.9
Хороший партнер
2024
9.2
Комбинация
2024
5.9
На подъеме
2024
8.5
Милые обманщицы: Первородный грех
2022
8.1
Немного за 30
2022
8.8
И просто так
2021
8.3
Лгуньи со свечами
2021
9.0
Работай позже, веселись сейчас
2021
8.8
Чики
2020
7.6
Бетти
2020
8.1
Тайные дела подружек невесты
2019
9.3
Напарницы: Астрид и Рафаэлла
2019
8.5
Идеальная жена
2018
9.4
Шифр
2018
9.2
Психологини
2017
9.3
Мамочки
2015
7.7
Девочки
2012
9.5
Секс в большом городе
1998