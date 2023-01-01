Работай позже, веселись сейчас (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Душевная дорама о закадычных подругах, которые помогают друг другу не сойти с ума от стресса в безумном современном мире.



Ютуберша Кан Джи Гу, сценаристка радиопрограмм Ан Со Хи и инструкторша йоги Хан Джи Ен — друзья не разлей вода. У девушек есть традиция — в любом настроении и состоянии они каждый вечер собираются в баре и обсуждают свои дела, облегчая таким образом тяжесть ежедневных проблем. Кажется, в этой чисто женской компании нет места мужчинам, но однажды у подруг появляется единомышленник, телережиссер Кан Бук Гу, который ценит их эмоциональную открытость, юмор и поддержку.



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