Работай позже, веселись сейчас (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+26 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 1
- 18+26 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 2
- 18+21 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 3
- 18+30 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 7
- 18+34 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 9
- 18+44 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 10
- 18+35 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 11
- 18+45 мин
Работай позже, веселись сейчас
Сезон 1 Серия 12
Сюжет
Душевная дорама о закадычных подругах, которые помогают друг другу не сойти с ума от стресса в безумном современном мире.
Ютуберша Кан Джи Гу, сценаристка радиопрограмм Ан Со Хи и инструкторша йоги Хан Джи Ен — друзья не разлей вода. У девушек есть традиция — в любом настроении и состоянии они каждый вечер собираются в баре и обсуждают свои дела, облегчая таким образом тяжесть ежедневных проблем. Кажется, в этой чисто женской компании нет места мужчинам, но однажды у подруг появляется единомышленник, телережиссер Кан Бук Гу, который ценит их эмоциональную открытость, юмор и поддержку.
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