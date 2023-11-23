Работай позже, веселись сейчас. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Работай позже, веселись сейчас
1-й сезон
3-я серия
8.92021, Работай позже, веселись сейчас. Сезон 1. Серия 3
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Работай позже, веселись сейчас (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Сюжет дорамы «Работай позже, пей сейчас» разворачивается вокруг четырёх друзей, которые очень любят собираться вместе и пьянствовать. Сценаристка, инструктор по йоге, блогер и единственный мужчина — режиссёр переживают не самые лучшие времена в своей жизни. Им придётся столкнуться со взлетами и падениями в карьере и даже личной жизни. Найдут ли они своё счастье, узнаем, посмотрев дораму.

Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг