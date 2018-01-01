WinkВсе подборкиФестиваль «Лучезарный ангел»
Фестиваль «Лучезарный ангел»
Участники кинофестиваля разных лет.
9.1
Русский крест
2023, 80 мин
Бесплатно
Андрей Рублев. Воспоминания о фильме
2023, 66 мин
8.4
Родители строгого режима
2022, 76 мин
9.5
Ласточки Христовы
2021, 70 мин
Бесплатно
8.1
Книга Моря
2021, 85 мин
8.6
Мария. Спасти Москву
2021, 107 мин
8.8
Лекарство для Веры
2021, 91 мин
8.8
Андрей Тарковский. Кино как молитва
2019, 97 мин
Бесплатно
9.5
Сестренка
2019, 90 мин
9.4
Счастье в конверте
2019, 98 мин
9.3
Ферма Валаамского монастыря
2019, 22 мин
7.9
Война Анны
2018, 71 мин
Бесплатно
6.9
Счастливый Лазарь
2018, 122 мин
Бесплатно
9.3
Жили-были
2017, 83 мин
Бесплатно
8.9
Вот это любовь!
2013, 85 мин
Бесплатно
9.5
Путешествие на Соловецкие острова
2012, 44 мин