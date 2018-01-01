Wink
Фестиваль «Лучезарный ангел»

Участники кинофестиваля разных лет.

Постер к фильму Русский крест 2023
9.1

Русский крест

2023, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Андрей Рублев. Воспоминания о фильме 2023

Андрей Рублев. Воспоминания о фильме

2023, 66 мин
Постер к фильму Родители строгого режима 2022
8.4

Родители строгого режима

2022, 76 мин
Постер к фильму Ласточки Христовы 2021
9.5

Ласточки Христовы

2021, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Книга Моря 2021
8.1

Книга Моря

2021, 85 мин
Постер к фильму Мария. Спасти Москву 2021
8.6

Мария. Спасти Москву

2021, 107 мин
Постер к фильму Лекарство для Веры 2021
8.8

Лекарство для Веры

2021, 91 мин
Постер к фильму Андрей Тарковский. Кино как молитва 2019
8.8

Андрей Тарковский. Кино как молитва

2019, 97 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сестренка 2019
9.5

Сестренка

2019, 90 мин
Постер к фильму Счастье в конверте 2019
9.4

Счастье в конверте

2019, 98 мин
Постер к фильму Ферма Валаамского монастыря 2019
9.3

Ферма Валаамского монастыря

2019, 22 мин
Постер к фильму Война Анны 2018
7.9

Война Анны

2018, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Счастливый Лазарь 2018
6.9

Счастливый Лазарь

2018, 122 мин
Бесплатно
Постер к фильму Жили-были 2017
9.3

Жили-были

2017, 83 мин
Бесплатно
Постер к фильму Вот это любовь! 2013
8.9

Вот это любовь!

2013, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму Путешествие на Соловецкие острова 2012
9.5

Путешествие на Соловецкие острова

2012, 44 мин