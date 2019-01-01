Ферма Валаамского монастыря (фильм, 2019) смотреть онлайн

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Документальный фильм об уникальной ферме при Валаамском монастыре, где работают его послушники.



Валаамский архипелаг всегда был сакральным местом для жителей России. Сюда по сей день приезжают люди, которые надеются обрести единство с Богом. При местном монастыре с 1881 дей�ствовала самая настоящая ферма, традиции которой сохраняют и современные послушники. В коровнике с раннего утра трудятся работники, а во время дойки транслируется молитва. Производство молочных продуктов также требует масштабного земледелия, ведь на то, чтобы прокормить одну корову, требуется примерно гектар сенокосной земли. Но несмотря на это, монахи и послушники продолжают работать здесь на совесть.



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