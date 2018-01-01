Детские фильмы про космос и пришельцев
Приключения галактических масштабов для детей в подборке фильмов и сериалов на Wink: от классического «Инопланетянина» Стивена Спилберга до барашка на орбите в «Фермагеддоне» и космических таксистов «Лекса и Плу».
9.0
Шаранутый космос
2022
8.9
Лекс и Плу. Космические Таксисты
2019
Бесплатно
9.0
Супергерои.ру
2023
9.3
Москва — Кассиопея
1973, 79 мин
Бесплатно
8.4
Планета Ай
2015
9.0
Хвостатые пришельцы
2023, 88 мин
9.2
Хранитель Луны
2014, 81 мин
9.0
Пришельцы в доме
2018, 85 мин
7.0
Сны космонавта
2024, 66 мин
8.7
Большое космическое путешествие
1974, 62 мин
Бесплатно
8.4
Супермозг
2023, 81 мин
Бесплатно
8.0
Мой дедушка — инопланетянин
2019, 75 мин
Бесплатно
7.2
Гостья из космоса
2024, 70 мин
Бесплатно
9.4
Лунтик. Возвращение домой
2024, 77 мин
8.7
Легенды Спарка
2021
9.0
Вратарь Галактики
2020, 113 мин
6.3
Защитники космоса
2017, 71 мин
Бесплатно