Детские фильмы про космос и пришельцев
Wink
Все подборки
Детские фильмы про космос и пришельцев

Детские фильмы про космос и пришельцев

Приключения галактических масштабов для детей в подборке фильмов и сериалов на Wink: от классического «Инопланетянина» Стивена Спилберга до барашка на орбите в «Фермагеддоне» и космических таксистов «Лекса и Плу».

Для детей
Постер к сериалу Шаранутый космос 2022
9.0

Шаранутый космос

2022
Постер к сериалу Лекс и Плу. Космические Таксисты 2019
8.9

Лекс и Плу. Космические Таксисты

2019
Бесплатно
Постер к сериалу Супергерои.ру 2023
9.0

Супергерои.ру

2023
Постер к фильму Москва — Кассиопея 1973
9.3

Москва — Кассиопея

1973, 79 мин
Бесплатно
Постер к сериалу Планета Ай 2015
8.4

Планета Ай

2015
Постер к фильму Хвостатые пришельцы 2023
9.0

Хвостатые пришельцы

2023, 88 мин
Постер к фильму Хранитель Луны 2014
9.2

Хранитель Луны

2014, 81 мин
Постер к фильму Пришельцы в доме 2018
9.0

Пришельцы в доме

2018, 85 мин
Постер к фильму Сны космонавта 2024
7.0

Сны космонавта

2024, 66 мин
Постер к фильму Большое космическое путешествие 1974
8.7

Большое космическое путешествие

1974, 62 мин
Бесплатно
Постер к фильму Супермозг 2023
8.4

Супермозг

2023, 81 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мой дедушка — инопланетянин 2019
8.0

Мой дедушка — инопланетянин

2019, 75 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гостья из космоса 2024
7.2

Гостья из космоса

2024, 70 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лунтик. Возвращение домой 2024
9.4

Лунтик. Возвращение домой

2024, 77 мин
Постер к сериалу Легенды Спарка 2021
8.7

Легенды Спарка

2021
Постер к фильму Вратарь Галактики 2020
9.0

Вратарь Галактики

2020, 113 мин
Постер к фильму Защитники космоса 2017
6.3

Защитники космоса

2017, 71 мин
Бесплатно