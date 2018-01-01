Детские фильмы про космос и пришельцев

Приключения галактических масштабов для детей в подборке фильмов и сериалов на Wink: от классического «Инопланетянина» Стивена Спилберга до барашка на орбите в «Фермагеддоне» и космических таксистов «Лекса и Плу».