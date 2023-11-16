Супермозг
Wink
Детям
Супермозг
8.42023, Headspace
Мультфильм, Семейный81 мин12+
Крошечные инопланетяне и простой школьник спасают мир от суперзлодея

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Супермозг (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Фантастический мультфильм из ЮАР о школьнике, в голове у которого поселились микроскопические инопланетяне.

Мальчик Норман любит комиксы и верит, что где-то на просторах Вселенной есть жизнь. Он убежден, что пришельцам просто неинтересна Земля, а если кто-то и посетит нашу планету, то с ним можно будет договориться по-дружески. Однажды на Земле терпит крушение миниатюрный корабль космических агентов безопасности, а его экипаж оказывается у Нормана в голове. Крошечные инопланетяне Гас, Софи и Макс могут видеть и слышать все то же самое, что и Норман, а также устанавливают с ним связь. Им нужна его помощь, чтобы справиться со злодеем Супермозгом, который уже успел захватить разум школьной директрисы.

Получится ли у этой странной команды спасти мир, расскажет «Супермозг» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
ЮАР
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
4.7 IMDb