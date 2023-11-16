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Супермозг (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Фантастический мультфильм из ЮАР о школьнике, в голове у которого поселились микроскопические инопланетяне.
Мальчик Норман любит комиксы и верит, что где-то на просторах Вселенной есть жизнь. Он убежден, что пришельцам просто неинтересна Земля, а если кто-то и посетит нашу планету, то с ним можно будет договориться по-дружески. Однажды на Земле терпит крушение миниатюрный корабль космических агентов безопасности, а его экипаж оказывается у Нормана в голове. Крошечные инопланетяне Гас, Софи и Макс могут видеть и слышать все то же самое, что и Норман, а также устанавливают с ним связь. Им нужна его помощь, чтобы справиться со злодеем Супермозгом, который уже успел захватить разум школьной директрисы.
Получится ли у этой странной команды спасти мир, расскажет «Супермозг» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаЮАР
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения
КачествоFull HD
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
- БХАктёр
Бонко
Хоза
- РПАктёр
Роберто
Помбо
- КвАктёр
Крис
ван Ренсбург
- ЯЛАктриса
Яна
Лоув
- ДКАктёр
Джеймс
Кэйрнс
- ЗХАктёр
Зак
Хендрикз
- ХДАктёр
Хосе
Домингос
- ДдАктриса
Динео
дю Туа
- МдАктриса
Мишель
дю Плесси
- СЗАктриса
Спарки
Зулу
- ДБСценарист
Дэниэл
Баклэнд
- ВЧАктёр дубляжа
Валерий
Чеботаев
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- АФАктёр дубляжа
Александр
Фенин