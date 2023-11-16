Фантастический мультфильм из ЮАР о школьнике, в голове у которого поселились микроскопические инопланетяне.



Мальчик Норман любит комиксы и верит, что где-то на просторах Вселенной есть жизнь. Он убежден, что пришельцам просто неинтересна Земля, а если кто-то и посетит нашу планету, то с ним можно будет договориться по-дружески. Однажды на Земле терпит крушение миниатюрный корабль космических агентов безопасности, а его экипаж оказывается у Нормана в голове. Крошечные инопланетяне Гас, Софи и Макс могут видеть и слышать все то же самое, что и Норман, а также устанавливают с ним связь. Им нужна его помощь, чтобы справиться со злодеем Супермозгом, который уже успел захватить разум школьной директрисы.



Получится ли у этой странной команды спасти мир, расскажет «Супермозг» — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

