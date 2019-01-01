Мой дедушка — инопланетянин
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Мой дедушка — инопланетянин

Мой дедушка — инопланетянин (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

8.02019, Moj dida je pao s Marsa
Фантастика, Приключения75 мин12+

Сюжет

12-летняя Уна души не чает в своем дедушке-изобретателе. Больше всего на свете она любит мастерить что-нибудь вместе с ним в его лаборатории, проводить эксперименты и наблюдать за звездами. Но однажды, пытаясь поймать сигнал из космоса, дедушка таинственно исчезает. Девочка убеждена, что его похитили пришельцы, и сделает всe возможное, чтобы вернуть любимого родственника обратно на Землю. А поможет ей в этом маленький робот, который почему-то уверяет Уну, что еe дедушка – и сам инопланетянин…

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb