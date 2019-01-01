Мой дедушка — инопланетянин (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
8.02019, Moj dida je pao s Marsa
Фантастика, Приключения75 мин12+
Сюжет
12-летняя Уна души не чает в своем дедушке-изобретателе. Больше всего на свете она любит мастерить что-нибудь вместе с ним в его лаборатории, проводить эксперименты и наблюдать за звездами. Но однажды, пытаясь поймать сигнал из космоса, дедушка таинственно исчезает. Девочка убеждена, что его по�хитили пришельцы, и сделает всe возможное, чтобы вернуть любимого родственника обратно на Землю. А поможет ей в этом маленький робот, который почему-то уверяет Уну, что еe дедушка – и сам инопланетянин…
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Информация
СтранаХорватия, Люксембург, Норвегия, Чехия, Словакия, Босния и Герцеговина, Словения
КачествоFull HD
ЖанрыСемейные, Фантастика, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МАРежиссёр
Марина
Андреа Скоп
- ДЖРежиссёр
Дражен
Жаркович
- НОАктёр
Нилс
Оле Офтебро
- АРАктёр
Алекс
Ракош
- ППАктриса
Петра
Полнисова
- ФМАктёр
Франо
Маскович
- ЛГАктриса
Лана
Гранец
- ПБСценарист
Павлица
Байшич
- МАПродюсер
Марина
Андреа Скоп
- АЭПродюсер
Адольф
Эль-Ассаль
- МАМонтажёр
Марина
Андреа Скоп
- СПОператор
Свен
Пепеоник
- СБКомпозитор
Стейн
Берге Свендсен